Babel Minots les rencontres professionnelles Nomad’ Café Marseille 3e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 3e Arrondissement

Babel Minots les rencontres professionnelles Nomad’ Café, 21 mars 2023, Marseille 3e Arrondissement . Babel Minots les rencontres professionnelles 11 Boulevard de Briançon Nomad’ Café Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhone Nomad’ Café 11 Boulevard de Briançon

2023-03-21 10:00:00 10:00:00 – 2023-03-23

Nomad’ Café 11 Boulevard de Briançon

Marseille 3e Arrondissement

Bouches-du-Rhone Ces rencontres ont pour but de répondre concrètement aux enjeux du secteur et de participer à la structuration du spectacle jeune public.

Les rencontres professionnelles de Babel Minots sont conçues avec l’AGESCA/Pôle Info Musique, en collaboration avec la FAMDT, l’Action Culturelle de la Sacem, le réseau RamDam, les JM France et Babel Music XP et en partenariat avec l’AMI. A destination des professionnel.les de la culture, de la petite enfance, du social, et ouvertes à toute personne travaillant auprès de l’enfance et de la jeunesse. https://www.babelminots.com/rencontrespros Nomad’ Café 11 Boulevard de Briançon Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-02-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 3e Arrondissement Autres Lieu Marseille 3e Arrondissement Adresse Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhone Nomad' Café 11 Boulevard de Briançon Ville Marseille 3e Arrondissement lieuville Nomad' Café 11 Boulevard de Briançon Marseille 3e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhone

Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 3e arrondissement /

Babel Minots les rencontres professionnelles Nomad’ Café 2023-03-21 was last modified: by Babel Minots les rencontres professionnelles Nomad’ Café Marseille 3e Arrondissement 21 mars 2023 11 Boulevard de Briançon Nomad' Café Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhone Bouches-du-Rhône Nomad' Café Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhone