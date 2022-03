Babel-Mars Jardin des 2 Rives Strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Babel-Mars Jardin des 2 Rives Strasbourg, 27 mars 2022, Strasbourg. Babel-Mars

Jardin des 2 Rives Strasbourg, le dimanche 27 mars à 13:00

Alors que la guerre fait fuir des milliers de personnes, fermant les frontières, la symbolique du pont pietonnier de l’Europe affirme la volonté d’ouverture et de partage de nos cultures, arlequins. Bienvenue à un pique-nique partagé et à une aubade musicale pour la paix, l’ouverture des frontières et la lutte contre toute forme de discrimination

entrée libre

Pique nique musical multiculturel Jardin des 2 Rives Strasbourg Jardin des 2 rives Strasbourg Bas rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T13:00:00 2022-03-27T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Jardin des 2 Rives Strasbourg Adresse Jardin des 2 rives Ville Strasbourg lieuville Jardin des 2 Rives Strasbourg Strasbourg Departement Bas rhin

Jardin des 2 Rives Strasbourg Strasbourg Bas rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Babel-Mars Jardin des 2 Rives Strasbourg 2022-03-27 was last modified: by Babel-Mars Jardin des 2 Rives Strasbourg Jardin des 2 Rives Strasbourg 27 mars 2022 Jardin des 2 Rives Strasbourg Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas rhin