La Clef, le vendredi 25 mars à 20:00

Chanson française en duo d’un complicité chantante née depuis plusieurs années dans le groupe vocal Babel Canto. Marie et Joël selectionnent des chansons d’Anne Sylvestre, mais aussi des compositions de Joël et les agrémentent de leurs propres arrangements. Leurs voix se mèlent au son de la guitare et des percussions et vous emmènent sur les chemins de traverse de la chanson française qu’ils aiment tant.

Entrée libre

2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T22:30:00

