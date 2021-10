Babel Canto : Échappées Belles Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 11 décembre 2021, Nantes.

14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels) BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Concerts les 10 et 11 décembre 2021 à 20h30

Chants polyphoniques, chants du monde (Concert). De “Polyphonies Nomades” en “Échappées Belles”, de la Bretagne vers les cinq continents, le groupe vocal Babel Canto porte haut les couleurs du chant polyphonique et traditionnel. Il vous convie à un tour du monde enchanté au cœur des cultures et des métissages. Piano : Isabelle BizotSoprani : Nelly Pichaud, Anne Bruneau, Nathalie Old Alti : Marie Roullier, Marlène Thibaudault, Danielle SouchardTenors : Luc Brossier, Jean-Luc Alemany, Bernard QuemenerBasses : Joël Bosc, Bertrand Pineau, Christopher EwelsMise en scène aux inspirations précieuses de Caroline Aïn et Dominique GallandTout public Durée : 1h30

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr