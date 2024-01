Babel café : rencontre interculturelle Bibliothèque François Villon Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 14h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

D’où tu viens ? Pourquoi tu es là ? En partenariat avec Français langue d’accueil

Venez rencontrer et dialoguer avec les apprenants en français de l’association Français Langue d’accueil et enregistrer le podcast de cet échange.

On forme un binôme avec une personne allophone et on fait connaissance avec lui !

Atelier proposé par Stéphanie Masson, conceptrice de podcast.

– Première partie de l’atelier consacré aux échanges et à un petit atelier d’écriture.

– Petit salon de thé

– Puis on termine par l’enregistrement du podcast.

En partenariat avec l’association Français Langue d’accueil.

Vous êtes intéressé ? Atelier sur inscription, places restreintes (6 places)

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

Contact : https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/ +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr

