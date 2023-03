BALADE RACONTÉE : « CAUDURO, CINQ SIÈCLE D’HISTOIRE », 17 juillet 2023, Babeau-Bouldoux Babeau-Bouldoux.

BALADE RACONTÉE : « CAUDURO, CINQ SIÈCLE D’HISTOIRE »

Babeau-Bouldoux Hérault

2023-07-17 10:00:00 – 2023-07-17 11:30:00

Visiter Cauduro en famille, c’est une balade dans cinq siècles d’histoire. Des maisons restaurées à l’ancienne et une architecture paysanne conservée, reconnue en 2022, par un prix national « Architecture et Patrimoine ».

Une exposition de photos et un diaporama présentent l’état du hameau il y a 50 ans. Autour de la chapelle du début des années 1600 et du très romantique petit cimetière, l’histoire de familles présentes au hameau près de cinq siècles durant. Le « Petit Musée » présente les objets du labeur quotidien des habitants du hameau jusqu’au milieu de XXème siècle … Pour ne pas oublier les nourritures terrestres, le beau four pain et son fonctionnement et aussi la recette des escargots à la languedocienne racontée en vidéo sur grand écran par Paul Robert.

