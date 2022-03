Babborco, l’ogre-roi, spectacle de marionnettes sur caisses Saint-Palais Saint-Palais Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Palais

Babborco, l’ogre-roi, spectacle de marionnettes sur caisses Saint-Palais, 19 mars 2022, Saint-Palais. Babborco, l’ogre-roi, spectacle de marionnettes sur caisses Saint-Palais

2022-03-19 – 2022-03-19

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques Saint-Palais EUR 0 0 La Cie l’Oiseau Manivelle présente un spectacle de marionnettes sur l’oppression, l’injustice et la transgression, où l’on voit qu’une action inconsidérée (manger un gnocchi) peut changer le monde.

« Vous êtes de bons citoyens, misérables, moches, édentés, mais Babborco 1er vous rappelle que, grâce à lui, vous êtes encore en vie. » L’Ogre Babborco est terrifant, même s’il ne dévore plus les enfants du village. Mais si comme moi, Piétrino, tu devais lui porter seul son repas alors que tu n’as pas mangé depuis longtemps, qu’est-ce que tu ferais ? Ouvrirais-tu la marmite ? Surtout que tu risques gros, très gros, à défier l’autorité de Monsieur Babborco, Roi auto-proclamé. Public familial à partir de 7 ans.

Médiathèque

Saint-Palais

