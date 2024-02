Babbelstub Spectacle concert humoristique Berstett, samedi 16 mars 2024.

Babbelstub Spectacle concert humoristique Berstett Bas-Rhin

Sylvie WERDAA et LIDL Richard vous invitent à un voyage à travers des souvenirs amoureux entre déboires et espoirs, le tout en chansons, avec une bonne dose d’humour et une pointe de nostalgie.

Laurence BERGMILLER, comédienne-chanteuse du Théâtre de la Choucrouterie et Nicolas MORELL, accordéoniste durant quelques décennies au Théâtre de Truchtersheim, se sont rencontrés il y a quelques années lors d’une carte blanche. Ils ont depuis rejoint le groupe MayBe4Swing et continuent leur voyage musical et humoristique en duo. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16 22:30:00

46 rue de l’herbe

Berstett 67370 Bas-Rhin Grand Est babbelstub@orange.fr

L’événement Babbelstub Spectacle concert humoristique Berstett a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg