Labastide-Clermont Salle des fêtes Haute-Garonne, Labastide-Clermont “Babayaga” Cie Et Moi Salle des fêtes Labastide-Clermont Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Labastide-Clermont

“Babayaga” Cie Et Moi Salle des fêtes, 13 février 2022, Labastide-Clermont. “Babayaga” Cie Et Moi

Salle des fêtes, le dimanche 13 février 2022 à 16:30

Voyage initiatique d’une petite fille, au bout duquel elle aura vaincu ses angoisses et forgé son identité. Dans une ambiance chaleureuse, la comédienne, tantôt narrateur, marâtre, tante bienveillante ou encore cruelle ogresse, vous accueillera chez elle pour vous conter cette histoire ancestrale. Ponctué de musiques tziganes, ce conte aborde de manière poétique différents thèmes tels que la peur, la mort, et l’injustice; mais aussi l’amour, la générosité, le bonheur retrouvé ! Goûter-Bord de Scène après le Spectacle!

Tout Public à partir de 3 ans / 40 mn, Tarifs : 5 € par Enfant et Adulte seul, 2 € par Adulte Accompagnant

Conte Théâtralisé Salle des fêtes labastide clermont Labastide-Clermont Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-13T16:30:00 2022-02-13T17:10:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Labastide-Clermont Autres Lieu Salle des fêtes Adresse labastide clermont Ville Labastide-Clermont lieuville Salle des fêtes Labastide-Clermont