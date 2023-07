Soirée Astronomie Babaudus Rochechouart, 9 août 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

La réserve naturelle organise une soirée Astronomie. Au programme, retrouvez un concert de Talisman Tree, des ateliers de créations (carte du ciel, lame mince artistique, constellation 3D…), des observations astronomiques avec ADAES et REGULUS (n’hésitez pas a prendre vos jumelles, lunettes…)..

2023-08-09 fin : 2023-08-09 . EUR.

Babaudus

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The nature reserve is organizing an Astronomy evening. The program includes a concert by Talisman Tree, creative workshops (map of the sky, artistic thin blade, 3D constellation…), astronomical observations with ADAES and REGULUS (don’t hesitate to bring your binoculars, glasses…).

La reserva natural organiza una velada astronómica. El programa incluye un concierto de Talisman Tree, talleres creativos (mapa del cielo, hoja fina artística, constelación en 3D…), observaciones astronómicas con ADAES y REGULUS (no dudes en traer tus prismáticos, gafas…).

Das Naturschutzgebiet organisiert einen Astronomieabend. Auf dem Programm stehen ein Konzert von Talisman Tree, Kreativ-Workshops (Himmelskarte, künstlerischer Dünnschliff, 3D-Konstellation…), astronomische Beobachtungen mit ADAES und REGULUS (zögern Sie nicht, Ihr Fernglas, Ihre Brille… mitzunehmen).

Mise à jour le 2023-07-14 par OT Porte Océane du Limousin