Soirée d’observation astronomique et atelier Babaudus Rochechouart, 27 juillet 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

La Maison de la Réserve vous propose en partenariat avec Pierre de Lune, qui fêtera ses 30 ans cette année, une soirée d’observation astronomique. Un atelier vous est proposé sur ce thème et sans oublier un spectacle musical..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . EUR.

Babaudus Maison de la Réserve

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Maison de la Réserve, in partnership with Pierre de Lune, which celebrates its 30th anniversary this year, offers an evening of astronomical observation. You’ll also enjoy a workshop on the theme, as well as a musical show.

En colaboración con Pierre de Lune, que este año celebra su 30 aniversario, la Maison de la Réserve propone una velada de observación astronómica. También habrá un taller sobre el tema y una actuación musical.

Das Maison de la Réserve bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit Pierre de Lune, der dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert, einen Abend mit astronomischen Beobachtungen an. Es wird Ihnen ein Workshop zu diesem Thema angeboten und nicht zu vergessen eine musikalische Darbietung.

Mise à jour le 2023-03-22 par OT Porte Océane du Limousin