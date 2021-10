Escalquens Salle de l'Oustal Escalquens Escalquens, Haute-Garonne BABALOWEEN Théâtre d’ombres Salle de l’Oustal Escalquens Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

Salle de l’Oustal Escalquens, le mercredi 3 novembre à 16:30

BABALOWEEN, Spectacle jeune public Théâtre d’ombres 3-8 ans, organisé par le Centre social d’Escalquens Le mercredi 3 novembre à 16h30, à la salle de l’Oustal Baballoween, la sorcière n’en peut plus de ce monde où tout le monde est heureux. Elle n’arrive plus à vendre ces potions. Elle va essayer par tous les moyens d‘effrayer Pierre un petit garçon plein de ressources. Mais va t’ elle y arriver ?

Sur inscription, gratuit

Salle de l'Oustal Escalquens Place François-Mitterrand – Escalquens Escalquens Haute-Garonne

