Baba Yaga La sorcière La boîte à rire Perpignan Perpignan, mardi 9 avril 2024.

Baba Yaga La sorcière Baba Yaga est une sorcière, issue des contes slaves. Il existe plusieurs versions,contant la légende de cet étrange personnage,vivant dans une maison qui se déplace sur des pattes de poulet 9 – 20 avril La boîte à rire Perpignan Tarif unique 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T15:30:00+02:00 – 2024-04-09T16:25:00+02:00

Fin : 2024-04-20T15:30:00+02:00 – 2024-04-20T16:25:00+02:00

Dans ce spectacle, c’est la petite Anouchka qui va être obligée de la rencontrer, à cause de sa vilaine Belle Mère… Anouchka va devoir apprivoiser les différents compagnons de Baba Yaga, afin de pouvoir s’échapper. Nous plongeons dans un univers fantastique, avec un trio en scène pour interpréter tous les protagonistes de ce conte, des marionnettes, un peu de théâtre d’ombres et de magie… Le tout avec dynamisme et beaucoup d’humour, pour faire rire les enfants de 3 à 10 ans et leurs parents. »

Un spectacle pour les 3/10 ans de et par la Cie des deux fous

La boîte à rire Perpignan 113 route de Torreilles 66000 Perpignan Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie 0660274036 http://laboitearire.net https://www.facebook.com/laboitearireperpignan/ [{« type »: « phone », « value »: « 0660274036 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0643112447 »}, {« type »: « link », « value »: « https://pyrenees-prestataire-billet.for-system.com/z8501e3f28279x28279b33991_fr-.aspx »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetreduc.com/337367/evt.htm »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fnacspectacles.com/artist/cie-des-deux-fous/ »}] Nous proposons des pièce de théâtre, Comédies, Humour noir, Comédies romantiques et nous sommes ouvert du mardis au dimanche Parking Gratuit ; Salle Climatisée

café théâtre Comédie