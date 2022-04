Baba Yaga Amathay-Vésigneux, 27 avril 2022, Amathay-Vésigneux.

Baba Yaga Amathay-Vésigneux

2022-04-27 – 2022-04-27

Amathay-Vésigneux Doubs Amathay-Vésigneux

Quelque part dans un orphelinat, la jeune Rose espère qu’on vienne la chercher. En attendant ce grand jour, elle s’évade à travers des histoires de princesses et de pays lointains.

Et le conte qu’elle préfère par-dessus tout, c’est la Prophétie de Vassilissa : l’histoire d’une petite orpheline élevée par sa méchante tante, qui devra traverser la profonde forêt de Russie pour aller chercher du feu chez l’horrible Baba Yaga. Cette aventure lui fera découvrir beaucoup de choses sur elle-même et sur sa destinée grâce à l’ogresse du fond des bois et à son acolyte, le fidèle Bec Bois.

Il semblerait que la petite Rose ressemble beaucoup à son héroïne !

theatre.lenchanteur@gmail.com https://www.theatre-lenchanteur.com/

dernière mise à jour : 2022-04-21 par