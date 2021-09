Paris Studio de l'Ermitage île de France, Paris BABA WAZO Studio de l’Ermitage Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

BABA WAZO Studio de l’Ermitage, 19 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 19 octobre 2021

de 20h30 à 23h30

payant

Sortie de l’album “Animal” Baba Wazo pourrait être une figure imaginaire sortie de légendes populaires, mi-homme mi-oiseau, qui murmure à l’oreille de qui veut bien l’entendre ses chants mélodieux aux vérités crasses, tout en sous-entendus. A la fois insaisissable et inclassable. Autour de ses quatre membres, Baba Wazo, se déploie au- delà des frontières entre chanson, world music, jazz et électro. Basile Théoleyre : chant, guitare, trompette Maximilien Helle-Forget : claviers Benjamin Colin : batterie Emrah Kaptan : basse, basse synthé Concerts -> Musiques du Monde Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage Paris 75020

11 : Jourdain (597m) 11 : Pyrénées (652m)

Contact :Studio de l’Ermitage 0 https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/baba-wazo https://www.facebook.com/BabaWazo.music Concerts -> Musiques du Monde Musique

Date complète :

2021-10-19T20:30:00+02:00_2021-10-19T23:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Studio de l'Ermitage Adresse 8 Rue de l'Ermitage Ville Paris lieuville Studio de l'Ermitage Paris