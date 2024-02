Baba s’emballe MJC Héritan Mâcon, vendredi 29 mars 2024.

Baba s’emballe MJC Héritan Mâcon Saône-et-Loire

One woman show.

Barbara aime les gens et elle en fait sa première source d’inspiration, dans un partage de bonheur sur scène.

Ainsi elle nous amène à réfléchir sur cette vision souvent erronée que nous avons de chacun, et sur les envies et les a priori que nous pouvons ressentir au quotidien.

Avec la participation exceptionnelle de Jean-Luc PIGACHE.

Au chapeau. Billetterie à l’accueil ou sur le site de la MJC.

Tout ceci est bien sûr, en toute dérision, humilité, mais tellement d’humour et de folie !

Textes écris par Barbara et mise en scène de Barbara et Estelle GAUTHIER. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

MJC Héritan 24 Rue de l’Héritan

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dplanche@mjc-heritanmacon.org

