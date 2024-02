Baba Rudy Garage Comedy Marseille 6e Arrondissement, mardi 13 février 2024.

Rendez-vous au Garage Comedy avec Baba Rudy.

Venez rire avec nous et faire partie de la famille du stand-up marseillais !

Vous l’avez découvert dans The Circle sur Netflix, retrouvez-le sur scène.



Rudy c’est un peu ton vieux pote que tu n’as pas vu depuis longtemps et qui a plein d’histoires à te raconter. Ne rate pas le spectacle de Baba Rudy au Garage !



Baba Rudy débutera son spectacle à 21h30 pour 1 heure et 15 minutes de fous rires.



Appréciez l’atmosphère chaleureuse du Garage en dégustant des cocktails faits maison et en ayant l’opportunité de rencontrer les artistes dès la fin de votre séance. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 20:30:00

fin : 2024-02-13

Garage Comedy 15 Rue 3 Frères Barthélémy

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Baba Rudy Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-31 par Ville de Marseille