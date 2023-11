Cet évènement est passé Dépannage TV BAB-TV Arcangues Catégories d’Évènement: Arcangues

Pyrénées-Atlantiques Dépannage TV BAB-TV Arcangues, 20 novembre 2023, Arcangues. Dépannage TV 20 – 24 novembre BAB-TV inscription Atelier de dépannage TV sur ARCANGUES .Je pourrai répondre à vos question sur la réparation des TV BAB-TV 64200 ARCANGUES 8 LOTISSEMENT DANOS Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T10:30:00+01:00 – 2023-11-20T12:00:00+01:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Arcangues, Pyrénées-Atlantiques

Lieu
BAB-TV

Adresse
64200 ARCANGUES
8 LOTISSEMENT DANOS

Ville
Arcangues

Departement
Pyrénées-Atlantiques

