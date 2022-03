Bab Mendy + Waël Allak + Kabylie Minogue La Petite Halle, 16 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 16 avril 2022

de 21h00 à 23h00

gratuit

On vous embarque le 16 avril pour un samedi soir orienté, direction le Maghreb et la Syrie avec la fine fleur de la musique électronique :

WAËL ALLAK :

Wael Alkak est un musicien syrien, basé à Paris.

Compositeur et producteur de musique électronique formé aux connaissances classiques au Conservatoire de Damas.

Après des études de percussions classiques, il rejoint l’Orchestre National de Syrie et divers collectifs de musiciens issus du jazz, du funk et de la musique classique. Il pratique le saxophone, le piano et le bouzouk, se forme à la composition numérique et travaille comme compositeur pour le cinéma.

Son premier album Neshama s’inspire des hymnes révolutionnaires des manifestations pacifiques en Syrie en 2011.

Ses performances live sont le fruit d’une création musicale hybride et expérimentale, fusionnant synthétiseurs et machines avec des rythmes chaâbi traditionnels et des chansons populaires du Levant.

Mêlant chants traditionnels et improvisations électro, ses performances reflètent un travail de mémoire sur la richesse de la culture syrienne, tout en formant un art indépendant inspiré des cultures électroniques européennes.

https://www.facebook.com/waelalkakmusic

——————————————

BAB :

Co-fondateur du collectif Pardonnez-nous, Bab est également membre du groupe de musique électronique 404. Plus récemment c’est en solo qu’il s’illustre sur des labels comme Crowdspacer, Macadam Mambo, Hard Fist ou Afrobotic Musicology

Une musique basée sur des enregistrements ethnographiques, qui, un siècle plus tard, couplée avec des sonorités actuelles propose une vision contemporaine de cet héritage.

Pour accompagner cette musique, il construit un univers cinématographique à travers des clips illustrant ses compositions.

Avec ses vidéos, il exerce la même démarche que dans sa musique en mélangeant différents supports d’enregistrements analogiques (8mm, photos argentiques) avec des effets visuels numériques.

https://www.instagram.com/babmnd

https://www.facebook.com/babmnd

——————————————

KABYLIE MINOGUE (DJ Set) :

Après une Boiler Room explosive, le duo Kabylie Minogue invite la Méditerranée sur le dancefloor, l’embrasement du derbuka, l’harmonie microtonale, le souffle chaud de la foule qui se presse, l’effervescence des soirées dansantes hors les murs et hors du temps. Entre tradition et modernité, le duo revisite les rites de la transe et navigue entre psychédélisme et émotions pures.

https://www.instagram.com/kabylieminogue/?hl=fr

www.facebook.com/kabylieminogue

https://spoti.fi/3Ai0GaK

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (Paris) (121m) 151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)



Contact : https://www.facebook.com/events/661829308286638/

Concert;Musique

Date complète :

2022-04-16T21:00:00+01:00_2022-04-16T23:00:00+01:00