Châteaurenard Salle de l'étoile Bouches-du-Rhône, Châteaurenard BAB et LES CHATS: "Oui Futur"

Châteaurenard

BAB et LES CHATS: “Oui Futur” Salle de l’étoile, 15 décembre 2021, Châteaurenard. BAB et LES CHATS: “Oui Futur”

Salle de l’étoile, le mercredi 15 décembre à 10:30

En partenariat avec l’Espace Culturel et Festif de l’Etoile. ► Le duo BAB présente son concert interactif où les enfants du public sont recrutés pour devenir le meilleur orchestre de chats au monde. Bab et les chats présentent “OUI FUTUR ! Voilà le mot d’ordre du nouveau concert de Bab et les chats! Semons des graines de liberté, d’espoir, de créativité, de fraternité, la nature les fera pousser! Concert interactif où les enfants sont acteurs, chanteurs, danseurs et même penseurs, puisqu’une boite à idées pour améliorer l’avenir est mise à leur disposition. Rentrons dans l’aire du recycl’age! Remplaçons la surconsommation par de la consommation intelligente en étant inventifs. Sur scène, Candice et Guillaume jouent avec des bidons d’huile recyclés en instruments… Les chansons sont festives et sont des hymnes à la vie, à la joie, à l’esprit d’équipe, au voyage… Il nous semble que tous ensemble, la vie est plus facile! Alors n’hésitez plus, venez partager ce concert avec nous! Chanter, danser la mamouchka, sauter comme des kangourous, taper le rythme avec notre homme orchestre (…) tel est le programme de nos futurs chats d’orchestre. ► Pass sanitaire applicable. ► Salle en configuration assise. Tarif unique : 5€

♫JEUNE PUBLIC♫ Salle de l'étoile 10 Avenue Léo Lagrange, 13160 Châteaurenard

2021-12-15T10:30:00 2021-12-15T12:15:00

