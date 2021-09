BAASTA! • Allein In der Badewanne • Aventure SUPERSONIC, 10 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 10 septembre 2021

de 19h à 23h30

gratuit

Le Supersonic c’est le lieu incontournable du rock à Paris! Trois concerts gratuits tous les soirs, des nuits pop rock du jeudi au samedi…

BAASTA!

BAASTA!, digne résurrection du binôme Dutronc-Lanzmann, livre des textes sans concessions à l’humour grinçant mais terriblement salutaire dans une époque sans dessus-dessous. Le duo, composé de François-Xavier Notel et Yoann Dirryckx, a l’énergie et le sens des refrains entêtants. En moins de deux ans, leur post-punk a ravagé les scènes des Hauts-de-France mais s’est également attaqué à celles de la Grande-Bretagne. Vu leur détermination, on peut se douter qu’ils ne s’arrêteront pas là.

ALLEIN IN DER BADEWANNE



Groupe basé à Rennes, Allein in der Badewanne mêle des influences coldwave et post-punk. Le groupe est constitué de chants en allemand et en français, de rythmes électroniques répétitifs, de musique synthétique, d’une basse et d’une guitare inspirés par des groupes tels que Joy Division. Allein in der Badewanne c’est une atmosphère sombre, hypnotique et dansante.

AVENTURE

Aventure nous emmène dans un univers aussi envoutant que mélancolique avec des rythmes lents et répétitifs. En passant par des synthés aux sonorités analogiques des années 80, et aux riffs de guitare surf, on retrouve surtout l’identité d’aventure dans les voix feutrées et planantes.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)



Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://fb.me/e/1JKIEBv6v

