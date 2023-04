MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE Baâlon Baâlon Catégories d’Évènement: Baâlon

Meuse Baâlon . Marche populaire organisée par les Robinsons à Baalon. Marche de 7, 10, 15, 20, 30 ou 42 kms Inscriptions par téléphone. +33 6 14 87 15 56 http://www.marches-ardennes-meuse.fr/ Baâlon

