BA-TA-CLAN, Opérette de Jacques Offenbach Vichy, 21 mai 2022, Vichy. BA-TA-CLAN, Opérette de Jacques Offenbach Villa Marguerite 94 Bd des états-unis Vichy

2022-05-21 15:00:00 – 2022-05-21 16:15:00 Villa Marguerite 94 Bd des états-unis

Vichy Allier Vichy EUR 25 BA-TA-CLAN, opérette en 1 acte de Jacques Offenbach.

Avec Fleur Mino (chant), Scott Emerson(chant), Flannan Obé (chant)et Lionel Losada (chant et piano).

Mise en scène de Flannan Obé. villamargueritevichy@yahoo.com +33 6 78 09 37 76 https://www.villamargueritevichy.com/ Villa Marguerite 94 Bd des états-unis Vichy

