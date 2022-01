B6llet Rocher de Palmer, 27 mars 2022, Cenon.

B6llet

Rocher de Palmer, le dimanche 27 mars à 16:00

Diane Le Floc’h et Neven Ritmanic, sont respectivement Première danseuse et Soliste de l’Opéra National de Bordeaux. Ils ont fondé la compagnie B6llet, en référence aux six amis passionnés de danse et formés dans les plus grandes écoles du monde (Bolchoï, Royal Ballet de Londres, Opéra de Paris ou Académie Méditerranéenne de Danse). Leur énergie et leur désir de transmission nous font entrer dans l’univers du ballet par la porte des classiques du grand répertoire (Don Quichotte, Giselle, La Sylphide, Le Corsaire…) avec ses pantomimes, hélas souvent dramatiques. Puis nous enjoignent à faire un pas de côté avec « IntimisSix », une création originale de Ludovick Le Floc’h.

Plein tarif : 15€ / Tarif abonné : 12€

Entrez donc dans la danse ! Mélange équilibré entre classiques attendus et variations modernes, le spectacle des six danseurs est une invitation à se laisser porter par la majesté des ballets.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T16:00:00 2022-03-27T18:00:00