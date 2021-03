En ligne Creuse B2Biz for startups En ligne Catégorie d’évènement: Creuse

Entrepreneurs, startups de la région, vous souhaitez vous développer et rencontrer des entreprises de l’agro-alimentaire, de la restauration collective, des distributeurs, des financeurs et investisseurs ainsi que d’autres startups… ? Les entreprises Bonduelle, Valrhona, Ninkasi, Ecotone, Dr Schär, Blédina, Mille Et Un Repas, partenaires de la FoodTech Lyon AuRA, seront présentes ainsi que la Métropole de Lyon et bien d’autres encore comme La Vie Claire et Grand Frais ! Acteurs clés de l’écosystème régional : industries agro-alimentaires, acteurs de la restauration collective, distributeurs, financeurs publics & privés… vous souhaitez élargir votre réseau et mieux connaître les solutions innovantes des startups ? Venez rencontrer sur une matinée les startups de la FoodTech Lyon Auvergne-Rhône-Alpes !

