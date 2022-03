B2Biz for startups Agrapole, 5 mai 2022, Lyon.

B2Biz for startups

Agrapole, le jeudi 5 mai à 08:30

Présentation ———— **Startups foodtech régionales (solutions du champ à l’assiette)**, pour développer votre visibilité et votre réseau, venez rencontrer des entreprises de l’agro-alimentaire, de la restauration collective, des distributeurs, des financeurs et investisseurs, des structures d’accompagnement ainsi que d’autres startups. **Venez échanger et reseauter avec Blédina, Bonduelle, Ecotone, La Vie Claire, Materne, Mille Et Un Repas, Ninkasi, Dr Schär, Valrhona et la Métropole de Lyon et bien d’autres acteurs à venir.** **Acteurs clés de l’écosystème,** TPE/PME ou grands groupes agro-alimentaires, acteurs de la restauration collective ou commerciale, acteurs de la distribution, financeurs publics & privés, structures d’accompagnement, cet évenement est une belle opportunité de découvrir les solutions innovantes et inspirantes des startups de la FoodTech lyon AuRA et de stimuler vos projets d’innovations. Programme ——— 08:30 | Accueil café 08:45 | Ouverture de la journée 09:00 | Témoignage d’une collaboration inspirante startup-entreprise 09:30 | Rencontres B2B en one to one (25 minutes) 12:30 | Buffet networking 14:00 | Témoignage d’une collaboration inspirante startup-entreprise 14:30 | Rencontres B2B en one to one (25 minutes) 16:30 | Clôture Tarifs et conditions ——————– – 60 € HT pour les startups (pour 2 personnes max d’une même startup) – 100 € HT pour les TPE/PME/associations/financeurs et institutionnels – 100 € HT pour les grands groupes Gratuit pour les membres partenaires de la FoodTech Lyon AuRA **Inscription obligatoire**

Les rendez-vous business de La FoodTech Lyon AuRA.

Agrapole 23 rue Jean Baldassini, 69007 Lyon Lyon Lyon 7e Arrondissement Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T08:30:00 2022-05-05T16:30:00