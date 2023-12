Fêter la nouvelle année au B11 ! B11 La Bodega Mérignac, 31 décembre 2023 19:00, Mérignac.

La fête battra son plein de 20h à 04h avec un DJ set festif avec DJ Alain. L’entrée est à 15€, n’oubliez pas de réserver votre place dès maintenant !

Et pour les célibataires, nous avons prévu notre petit système de messagerie qui sera à votre disposition toute la soirée. Qui sait, peut-être que ce sera le grand soir pour trouver votre âme-sœur.

Parce que nous voulons que cette soirée soit aussi délicieuse que festive, découvrez nos plats spécialement concoctés pour le 31 décembre, en plus de notre carte habituelle. De délicieuses saveurs, une ambiance chaleureuse et des souvenirs mémorables vous attendent.

Les réservations se font UNIQUEMENT sur place et à partir de 18 H 30!

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter notre site internet [https://b11merignac.fr/] OU nous appeler au 05 56 28 15 36

B11 La Bodega 216, avenue de la Marne 33700 Mérignac Mérignac 33700 La Glacière Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-12-31T20:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00

2024-01-01T00:00:00+01:00 – 2024-01-01T04:00:00+01:00

