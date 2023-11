Nostalgie Génération 80 avec Madame Rouge B11 La Bodega Mérignac, 7 décembre 2023, Mérignac.

Nostalgie Génération 80 avec Madame Rouge 7 et 8 décembre B11 La Bodega Entrée libre et gratuite.

Plongez dans une nuit inoubliable au son des années 80 lors d’une soirée exceptionnelle au B11 à Mérignac !

En tête d’affiche, ne manquez pas le concert live explosif de Madame Rouge, un groupe néo-aquitain qui va vous faire revivre les plus grands succès des années 80. Avec la voix puissante d’Émilie Levadou, le groupe revisite avec énergie et bonne humeur les hits français et internationaux des décennies 80, 90 et 2000.

De Téléphone à Cindy Lauper, en passant par A-Ha et bien d’autres, laissez-vous emporter par une performance musicale exceptionnelle qui vous replongera dans l’âge d’or de la musique. La fête continue après 23h avec un DJ Set spécial années 80 pour danser jusqu’au bout de la nuit.

Rejoignez-nous pour une soirée de folie au B11 La Bodega et vibrez au rythme des classiques qui ont marqué toute une génération.

L’OFFRE DU MOMENT À NE PAS LOUPER

Pour toute consommation achetée avant 21h, vous bénéficez des tarifs happy hour jusqu’à 02h du mat’.

Tarifs Happy Hour :

5€ les pintes et bières bouteille 33cl

3€ tous nos sotfs

B11 La Bodega 216, avenue de la Marne 33700 Mérignac Mérignac 33700 La Glacière Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 28 15 36 »}, {« type »: « email », « value »: « reservationb11@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://b11merignac.fr »}] [{« link »: « https://b11merignac.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T17:00:00+01:00 – 2023-12-07T23:59:00+01:00

2023-12-08T00:00:00+01:00 – 2023-12-08T02:00:00+01:00

nostalgie b11

Nostalgie et B11 La Bodega