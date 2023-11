Soirée Latino avec DJ Zapata au B11 B11 La Bodega Mérignac, 24 novembre 2023, Mérignac.

Soirée Latino avec DJ Zapata au B11 24 et 25 novembre B11 La Bodega Entrée libre et gratuite.

La soirée Latino à ne pas louper !

DJ Zapata vous fait bouger sur les incontournables de la musique #Latino !

Yuri Buenaventura , Santana, Ozuna , Kameleon, Alex Sensation, Anitta, Luis Fonsi , Karol G, DJ Snake, Daddy Yankee, J.Balvin , Enrique Iglesias, Jennifer Lopez, Elvis Crespo,Lucenzo, Rosalia, Soolking, Sofia Reyes, Jason Derulo, De La Ghetto, Farruko, et beaucoup d’autres , avec différents styles , de la Salsa , Reggaeton, Bachata, Kizomba…

Et dès 23h, le Dj passe en set-list généraliste parce qu’il en faut pour tout le monde ! Et de 19h à 21h, cours de Bachata offert par la B11 avec Mouss.

En ce moment au B11, pour toute consommation achetée avec 21h, vous pouvez bénéficier des tarifs Happy Hour toute la soirée !

B11 La Bodega 216, avenue de la Marne 33700 Mérignac Mérignac 33700 La Glacière Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://b11merignac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 28 15 36 »}, {« type »: « email », « value »: « reservationb11@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T17:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:59:00+01:00

2023-11-25T00:00:00+01:00 – 2023-11-25T02:00:00+01:00

