Soirée Enjoy 33 au B11 La Bodega 17 et 18 novembre B11 La Bodega Entrée libre et gratuite.

Le Vendredi 17 Novemnbre 2023, ne loupez pas la soirée Enjoy 33 au B11 La Bodega.

Une nouvelle fois, toute l’équipe de la radio va mettre l’ambiance avec un Dj set d’enfer et des goodies Enjoy 33 à gagner ! De 19h à 21h vous pouvez assister au cours de Bachata en compagnie de Mouss (cours gratuit). Juste après, de 21h jusqu’à 2h, Joss, animateur du Morning ENJOY, sera en MIX LIVE !

Playlist : latino, groove, dance,tubes du moment,souvenirs 90 et 2000…

En plus, en ce moment au B11, si vous consommez avant 21H, vous bénéficiez des tarifs Happy Hour jusqu’à la fermeture !! Alors n’attendez plus et venez faire la fête avec nous !

B11 La Bodega 216, avenue de la Marne 33700 Mérignac Mérignac 33700 La Glacière Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://b11merignac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 28 15 36 »}, {« type »: « email », « value »: « reservationb11@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T17:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:59:00+01:00

2023-11-18T00:00:00+01:00 – 2023-11-18T02:00:00+01:00

B11 – La Bodega & Le Radio Enjoy 33