Soirée Célibataires Spéciale Halloween B11 La Bodega Mérignac, 31 octobre 2023, Mérignac.

Soirée Célibataires Spéciale Halloween 31 octobre et 1 novembre B11 La Bodega Entrée libre et gratuite. Les personnes déguisées pourront récupérer un bon à l’entrée du bar pour bénéficier des tarifs Happy Hour jusqu’à la fermeture.

Plongez dans l’Obscurité: Ouverture Exceptionnelle Mardi 31 Octobre pour une Soirée Célibataires Spéciale Halloween au B11 La Bodega à Mérignac.

L’obscurité descend sur le B11 La Bodega à Mérignac qui est exceptionnellement ouvert le mardi 31 octobre, pour une soirée dédiée aux célibataires intrépides et aux amoureux de l’Halloween.

Pour rendre la soirée encore plus spéciale, le B11 vous réserve quelques surprises avec des offres inédites pour cette soirée mémorable. Un cocktail envoûtant spécialement concocté pour vous sera disponible pour célébrer Halloween dans le style. Mais ce n’est pas tout !! Tous les clients qui viennent déguisés pourront récupérer un bon à l’entrée du bar pour bénéficier des tarifs Happy Hour jusqu’à la fermeture.

La soirée célibataires spéciales Halloween au B11 est l’occasion parfaite de rencontrer de nouvelles personnes dans une atmosphère décontractée et divertissante. Dès 21h, un accueil personnalisé permet de vous identifier à l’entrée grâce à un numéro, pour vous reconnaître et vous envoyer des messages. Notre DJ annonce tout au long de la soirée les numéros des chanceux qui reçoivent du courrier. À vous d’aller récupérer votre message pour savoir qui est tombé(e) sous votre charme.

Qui sait, peut-être que l’amour frappera à votre porte le soir d’Halloween ?

B11 La Bodega 216, avenue de la Marne 33700 Mérignac Mérignac 33700 La Glacière Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T17:30:00+01:00 – 2023-10-31T23:59:00+01:00

2023-11-01T00:00:00+01:00 – 2023-11-01T02:00:00+01:00

halloween b11

B11 – La Bodega