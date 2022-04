B to B : « Build Biosourcé » Maison de l’architecture de Normandie – le Forum, 17 mai 2022, Rouen.

B to B : « Build Biosourcé »

Maison de l’architecture de Normandie – le Forum, le mardi 17 mai à 08:30

L’exposition est le prétexte d’une rencontre B to B réunissant des professionnels de la construction biosourcée locale (architectes, fournisseurs, entreprises…) et des porteurs de projet publics et privés de construction et de réhabilitation. Des temps d’échange courts et rythmés permettront aux participants de rencontrer différents maillons de la chaîne d’acteurs et de trouver des réponses leurs permettant d’avancer vers l’utilisation de matériaux biosourcés et locaux. Avec l’ARPE Normandie et en partenariat avec la Métropole Rouen Normandie.

Gratuit sur inscription

Maison de l’architecture de Normandie – le Forum 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-17T08:30:00 2022-05-17T11:00:00