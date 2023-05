B. Sissoko, V. Segal, V. Peirani, E. Parisien / J.J. Milteau, V. Segal, H. Kennedy Grande Halle de la Villette, 3 septembre 2023, Paris.

Le dimanche 03 septembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. payant

28€, placement libre assis

Une soirée aérienne et acoustique, de l’Afrique au Mississippi, en compagnie du violoncelliste Vincent Segal qui fera le lien entre le trio CrossBorder Blues et un quartet « all stars », celui des Égarés, qui chemine entre Paris et Bamako.

1/ Jean-Jacques Milteau, Vincent Segal, Harrison Kennedy “CrossBorder Blues”

À l’automne 2018 paraissait l’album CrossBorder Blues, enregistré en France par un trio de très haute volée : le chanteur, banjoïste et mandoliniste canadien Harrisson Kennedy, l’harmoniciste Jean-Jacques Milteau, figure proéminente du blues-jazz en Europe, et le violoncelliste Vincent Segal, dont la constante subtilité opère dans tous les registres : folk, pop, musiques africaines, jazz… Trio purement acoustique, dont le répertoire est celui d’un blues minimaliste empreint d’une délicate influence soul incarnée par la voix de Kennedy qui évoque par moments celle de Raoul Midon et plus encore celle d’Eric Bibb. En cette rentrée 2023, nos trois musiciens célèbrent leurs retrouvailles pour enfin faire vivre cet album sur les scènes européennes.

2/ Ballaké Sissoko, Vincent Segal, Vincent Peirani, Emile Parisien “Les Égarés”

La rencontre de deux duos incontournables du paysage musical hexagonal pour la création d’un super quartet : d’un côté le joueur de kora Ballaké Sissoko et le violoncelliste Vincent Segal, qui collaborent depuis de longues années sur le label Nø Førmat ! (qui a précisément accueilli cette nouvelle formation avec la publication récente du disque Les Égarés), de l’autre le saxophoniste soprano Emile Parisien et l’accordéoniste Vincent Peirani, princes de la scène jazz actuelle — qui ont signé une série de formidables disques pour le label allemand ACT. Toute la virtuosité des quatre instrumentistes n’est ici qu’au service de l’épure, du peaufinement des lignes mélodiques et des contrepoints improvisés, avec un répertoire plein de silences et de souffle, entre cordes et vents, qui va de l’Afrique de l’ouest à Europe de l’Est.

Claude Gassian Les Egarés