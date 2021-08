Lille FLOW Lille, Nord B.Girls : Workshop avec Karima (Aktuel Force) FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

14h : débutant 16h : avancé Pionnière dans le B’girling en France, elle commence à danser en 1986 et devient membre de la compagnie AKTUEL FORCE en 1988. Elle explique son attirance pour le break par le fait qu’il semblait inaccessible pour les filles. Il a fallu se faire une place, conquérir les pistes de danse, imposer son style et exprimer ses idées. Héroïne à part entière de l’aventure hip hop, elle participe régulièrement à des jurys de battle et en anime également dans le monde entier et est connue et reconnue par ses pairs comme une femme pionnière du mouvement hip hop.

Niveau débutant & niveau avancé
FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille

