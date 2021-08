Lille Cinéma l'Univers Lille, Nord B.Girls (documentaire) Cinéma l’Univers Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

B.Girls (documentaire)

Cinéma l'Univers, le vendredi 10 septembre à 20:00

Cinéma l’Univers, le vendredi 10 septembre à 20:00

Première étape de ce week-end consacré au Breakdance Féminin avec la projection du documentaire B.Girls, en présence de la réalisatrice. Trop souvent associé à une pratique uniquement masculine, le breakdance est aussi un espace artistique ou les femmes excellent. 4 parcours se croisent ici pour proposer un premier véritable regard sur cette discipline.

Gratuit

Projection en présence de la réalisatrice Cinéma l’Univers 16 rue Georges Danton 59000 Lille Lille-Moulins Nord

2021-09-10T20:00:00 2021-09-10T22:00:00

