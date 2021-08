Lille FLOW Lille, Nord B Girl France : Finale nationale FLOW Lille Catégories d’évènement: Lille

Battle entre tous, Bboy France a taillé sa place dans l’univers du breakdance. Moins visible mais tout aussi prestigieux, son homologue féminin pose les valises au FLOW : l’occasion de suivre en direct les épreuves qui départageront les meilleures b.girls de l’hexagone.

FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille

2021-09-12T15:00:00 2021-09-12T18:00:00

