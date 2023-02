B.B. JACQUES + PREMIERE PARTIE LE MOULIN, 13 avril 2023, MARSEILLE.

B.B. JACQUES + PREMIERE PARTIE LE MOULIN. Un spectacle à la date du 2023-04-13 à 20:30 (2023-04-13 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

SAAG LE MOULIN (3-139516) en accord avec AUGURI PRODUCTIONS PRESENTE: Artiste habité, inconventionnel et hyperproductif, B.B. Jacques est la révélation rap de 2022. Une année qui l’a vu exploser grâce à l’album Poésie d’une Pulsion et à son passage sur Netflix. Pour fêter cette montée éclair, le rappeur parisien fêtera le 3 mars 2023 son nouveau statut, avec sa première grande date dans la capitale, à la Cigale et en tournée dans toute la France.SAAG LE MOULIN en accord avec AUGURI PRODUCTIONS PRESENTE B.B. JACQUES Au Moulin le 13 Avril 2023

LE MOULIN MARSEILLE 47 bld Perrin Bouches-du-Rhone

