B.B. JACQUES LE FLOW. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 20:00. Tarif : 19.9 à 19.9 euros.

LE FLOW LILLE 2 Rue de Fontenoy Nord

High-Lo (L-R-21-8203 // L-R-21-8204) présente : ce concert.

B.B. JACQUES

Artiste habité, inconventionnel et hyperproductif, B.B. Jacques est la révélation rap de 2022. Une année qui l’a vu exploser grâce à l’album Poésie d’une Pulsion et à son passage sur Netflix. Pour fêter cette montée éclair, le rappeur parisien fêtera le 3 mars 2023 son nouveau statut, avec sa première grande date dans la capitale, à la Cigale et en tournée dans toute la France.

– Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).

– Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

