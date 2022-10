B.B. Jacques

B.B. Jacques



2023-04-13 20:30:00 – 2023-04-13 EUR 22 24 Artiste habité, inconventionnel et hyperproductif, B.B. Jacques est la révélation rap de 2022. Une année qui l’a vu exploser grâce à l’album Poésie d’une Pulsion et à son passage sur Netflix. Pour fêter cette montée éclair, le rappeur parisien fêtera le 3 mars 2023 son nouveau statut, avec sa première grande date dans la capitale, à la Cigale et en tournée dans toute la France.



[Grande Salle] B.B. Jacques en concert à Marseille ! Rendez-vous le 13 avril au Moulin.

