[EXPOSITION TERMINÉE] Chimères de l’Ailleurs 18 mai – 27 juillet 2019 B.A.R. I Q.S.P. galerie Entrée gratuite

Le Bureau d’Art et de Recherche invite la commissaire indépendante Marianne Feder à proposer des oeuvres contemporaines à la Q.S.P. galerie. Le terme « eldorado » est défini, comme un « pays, lieu, endroit, imaginaire ou réel, où rien ne manque, tant les richesses que les plaisirs », il signifie aussi « le doré ». Prétextes ou convoitises engendrent des mythes, des conquêtes et des migrations. À l’exaltation des expéditions et aux fantasmagories exotiques, « Chimères de l’Ailleurs » préfère les utopies, et explore les désirs et (dés)illusions, ces motifs d’un départ vers l’inconnu.

Artistes présentés : Marie Aerts, Vir Andres Hera, Bertrand Dezoteux, Romuald Jandolo, Rémi Tamburini.

B.A.R. I Q.S.P. galerie 112 avenue Jean Lebas 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-18T15:00:00+02:00 – 2019-05-18T19:00:00+02:00

2019-07-27T15:00:00+02:00 – 2019-07-27T19:00:00+02:00