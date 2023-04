Azymuth New Morning Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le mercredi 14 juin 2023

de 19h30 à 23h00

Tarif New Morning : 30.80 EUR

Formé en 1973, le cultissime trio jazz-funk brésilien Azymuth est de retour ! Le groupe Azymuth exerce une influence déterminante sur la dance music actuelle. Créé au début des années 70, le trio brésilien propose une fusion irrésistible de jazz, de samba et de funk, à l’image de leur tube Jazz Carnival. Au cours d’une carrière qui s’étend sur plus de quatre décennies, le groupe a eu l’occasion de jouer aux quatre coins du monde. Loin de se reposer sur leurs lauriers, les membres Azymuth continuent au contraire d’innover et de se produire dans les rendez-vous les plus pointus de la scène actuelle. Légendaire groupe brésilien écrit avec la même passion son histoire depuis le début des années 1970. Dans une brillante fusion musicale entre jazz, funk et samba, ce trio à l’origine d’un nouveau genre n’a cessé d’inventer de nouvelles sonorités. Quarante ans après leurs débuts, Azimuth restent une référence intacte de la scène jazz, de leurs terres natales au reste du monde. Le trio fondé en 1973 s’impose très rapidement comme le groupe Brésilien de Jazz-Funk Fusion de référence. D’ailleurs, en 1976, ce sera le premier groupe de nationalité Brésilienne à participer au « Montreux Jazz Festival ». Azymuth marque les esprits avec leur swing influencé de samba et leurs morceaux légendaires – Jazz Carnival ou encore Manha – sont écoutés aux quatre coins du globe. L’album, « Fênix », sorti avec le label londonien Far Out Recordings en 2016, a vu ces Brésiliens exploser à nouveau sur la scène internationale, prouvant une fois de plus pourquoi ils sont considérés comme un des groupes les plus talentueux du Brésil. Depuis le décès du maître du clavier Jose Roberto Bertrami en 2012, les membres restants, Ivan Conti et Alex Malheiros, ont travaillé sans relâche pour maintenir l’esprit d’Azymuth en vie. Désormais septuagénaires, ils ne montrent absolument aucun signe de ralentissement et regardent vers l’avenir, la preuve avec cette nouvelle tournée européenne. Sur le nouveau disque, qu’Azymuth interprètera sur scène, à côté de classiques tels que Jazz Carnival, Dear Limmertz et Partido Alto, ils parcourent le spectre complet de leur funk expressionniste brillamment coloré, avec toute l’énergie cosmique et musicale magistrale de ce qu’on peut attendre du plus grand « orchestre de trois hommes du monde ». New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/216521480961589/ https://www.facebook.com/events/216521480961589/ https://www.newmorning.com/20230614-5715-azymuth.html

