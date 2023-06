ILE ETAIT UNE FOIS… OLERON AZUREVA OLERON Le Grand-Village-Plage, 9 juillet 2023, Le Grand-Village-Plage.

De nos jours les enjeux environnementaux sont de plus en plus importants. A l’heure du développement durable, il semble également pertinent de lier l’enseignement d’un « esprit développement durable » à une démarche de terrain : les situations concrètes restent les plus efficaces pour apporter des savoirs et comportements. On apprécie notre environnement surtout en le découvrant au travers d’activités de plein-air et aux contacts de gens qui vivent le développement durable. D’autre part, dans un climat morose et de défiance, il est important de montrer objectivement les dérives des activités humaines et leurs conséquences sur la biodiversité, il semble encore plus important de montrer les actions menées localement, ici, et ailleurs, et à notre portée pour inverser la tendance. Les travaux autour de la biodiversité peuvent prendre de très nombreuses formes mais il est possible de les classer dans 3 types d’actions différentes :

– Sensibiliser (apprendre) consiste à faire acquérir à nos enfants des connaissances. Ce sont les actions ponctuelles.

– Agir (entreprendre) est l’étape où l’enfant non seulement acquiert des connaissances mais prend également part à la sensibilisation.

– Soutenir (promouvoir, militer, aider), correspond à la fois à un travail de sensibilisation dans l’action avec, en plus, une dimension politique. Les jeunes, en prenant part à ces activités, s’engagent et adoptent un comportement écoresponsable réfléchi.

D’ici la fin du siècle l’île d’Oléron disparaîtra. Cette île est en proie à la plus forte érosion d’Europe. Amputée de 10 m par an, ses 100km de côtes et ses paysages idylliques seront bientôt submergés par la montée des eaux. Le séjour montrera ce qui est mis en place sur cette île afin de ralentir cette échéance où des agriculteur, éleveurs, mytiliculteur (éleveurs de moules), éclusiers et saulniers dans les marais salants ont décidé de revenir à des pratiques durables. Cultiver sans engrais chimique, laisser paître les moutons sur les marécages, redonner vie aux marais salants doit permettre au Territoire de se défendre contre la montée des eaux, problématiques amplifiée avec le réchauffement climatique.

L’équipe d’animation propose au 10-13 ans de partir en « séjour découverte de l’île d’Oléron. Nous verrons comment les ressources naturelles de l’île sont utilisées afin de préserver cet espace le plus longtemps possible, ils verront comment les moules filtrent l’eau de la mer, ou comment les marais salants sont de véritable « pompe à eau » lors de inondations. On y découvrira les richesses mais aussi ses faiblesses face à cette érosion. Nous reviendrons sur les notions des marées, l’écosystème…

Plutôt que de lui parler des problèmes environnementaux, il vaut mieux lui montrer de petits gestes quotidiens qui sont bons pour la nature.

Au cours de ce séjour, les enfants découvrent ce que sont la biodiversité et les grands enjeux de ce siècle la concernant : que désigne-t-on sous ce terme ? D’où vient la biodiversité ? Quelle est son étendue sur Terre et que reste-t-il à découvrir ? Quel est la place de l’Homme dans la nature et que peut-il faire pour minimiser son impact ? Ils se sensibiliseront à un nouveau mode de pensée et d’action quotidienne, dans lequel l’Homme est placé en tant que maillon des écosystèmes et citoyen de la nature.

Le projet a pour but de :

– Faire découvrir la richesse écologique

– Découvrir et s’interroger sur l’impact de l’Homme sur la biodiversité.

– Susciter la préservation du patrimoine naturel et l’émerveillement face à ses richesses.

– Sensibiliser les jeunes à l’environnement et apprendre le respect de la vie.

– Réintégrer la nature comme lieu d’éducation : la rendre visible et en valoriser la richesse pédagogique.

– Inviter les enfants et animateurs à être dans la nature, à s’y frotter et s’y confronter… à vivre cet environnement dans sa complexité.

– Vivre un moment de détente, d’amusement et de relâchement.

– Contribuer à l’épanouissement des enfants à travers la pratique d’activités de loisirs, culturelles et sportives.

– Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et l’implication au sein de la vie en collectivité.

– Favoriser la découverte de l’environnement en découvrant le patrimoine culturel, historique, culinaire, et sa biodiversité.

