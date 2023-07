Résidence artistique Azureva La Clusaz La Clusaz Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

La Clusaz Résidence artistique Azureva La Clusaz La Clusaz, 11 juillet 2023, La Clusaz. Résidence artistique 11 et 21 juillet Azureva La Clusaz Résidence artistique: premier temps de création d’un specatcle musical à destination du très jeune public

Actions culturelles autour du chant et de la musique à destination des enfants et famille du centre de vacances Azureva La Clusaz 199 route de l’étale 74220 La Clusaz La Clusaz 74220 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Centre de vacances AZUREVA Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T12:30:00+02:00 – 2023-07-11T18:00:00+02:00

©blandine gaud

