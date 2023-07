Résidence Artistique Azureva La Clusaz La Clusaz Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

La Clusaz Résidence Artistique Azureva La Clusaz La Clusaz, 11 juillet 2023, La Clusaz. Résidence Artistique 11 – 21 juillet Azureva La Clusaz résidence de création artistique autour du projetb de création d’un spectacle musical à destination du très jeune public, Le Voyage de Gomasio. Action culturelle autour du chant et de la musique auprès des vacanciers du centre. Azureva La Clusaz 199 route de l’étale 74220 La Clusaz La Clusaz 74220 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Centre de vacances AZUREVA Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T10:00:00+02:00 – 2023-07-11T17:00:00+02:00

2023-07-21T10:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:00:00+02:00 ©blandinegaud Détails Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, La Clusaz Autres Lieu Azureva La Clusaz Adresse 199 route de l'étale 74220 La Clusaz Ville La Clusaz Departement Haute-Savoie Lieu Ville Azureva La Clusaz La Clusaz

Azureva La Clusaz La Clusaz Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la clusaz/