Ces jours apprenants jeunesse à Argelès-sur-Mer AZUREVA Argelès-sur-Mer, 1 août 2023, Argelès-sur-Mer.

Ces jours apprenants jeunesse à Argelès-sur-Mer 1 – 8 août AZUREVA 12,20€

Le service jeunesse de la ville de sarcelles organise 1 séjour été, à la mer à Argelès dans des locaux agréer jeunesse et sport et répondant à toutes les normes en vigueur, l’hébergement se fait en chambres de 2 à 4 lits dont une chambre de trois lits pour des personnes handicapées. Toutes les chambres sont équipées de douches et wc. Le centre dispose de grande salle à manger, de plusieurs salles d’activités, d’espaces de jeux extérieurs, de terrains de sports…

Le régime alimentaire est en pension complète.

Le séjour a pour thématique dominante les sports, les sports nautiques, et le bord de mer. Les séjours auront pour but de répondre aux besoins des jeunes et de pouvoir partir en vacances, de renouer le contact avec les sports, les sports nautiques et la découverte de la mer. Ce séjour aura aussi pour but de remobiliser les jeunes sur les notions de savoirs.

AZUREVA Chemin de Valmy, 66700 Argelès-sur-Mer Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie

2023-08-01T08:00:00+02:00 – 2023-08-01T23:00:00+02:00

2023-08-08T08:00:00+02:00 – 2023-08-08T19:00:00+02:00

Sport Activités nautiques