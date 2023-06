L’aventure sportif azureva Arêches, 14 août 2023, Arêches.

L’aventure sportif 14 – 20 août azureva

Envie d’aventures et de sensations fortes ?

Direction la montagne pour un séjour « sensationnel » inoubliable !

Entourez-vous de la nature dans un cadre magnifique et découvrez des activités physiques passionnantes sous la direction de nos instructeurs certifiés au niveau national.

Chacun pourra vivre l’activité à 100% en toute sécurité et profiter des curiosités extraordinaires du domaine, notamment lors du canyoning. En parcourant les sentiers d’approche, vous pénétrerez dans le canyon par des rappels, des toboggans naturels et de la nage en eaux vives.

Lors de diverses balades et randonnées vous découvrirez la faune et la flore de la montagne. Vous apprécierez de vous rafraîchir dans le lac et la piscine à proximité du centre de la station.

Et pour continuer à vous sentir rassasié, vous pratiquerez l’accrobranche, une activité ludique pour découvrir les joies de grimper au sommet. Vous en profiterez pour admirer la vue entre le lac et les montagnes. En plus de ce programme exaltant, il y a aussi une descente VTT loisir qui peut être pratiquée même par des non experts et qui vous procurera des sensations fortes !

L’équipe d’animation proposera également de grands jeux, des soirées et des baignades. Ce séjour dynamique se déroule dans un cadre naturel et unique. Ce camp d’été vous permettra d’explorer la région de façon sportive tout en partageant des sensations fortes entre amis.

azureva 151 impasse Cesar – Les Carroz – Arêches, 73270 Beaufort Arêches 73270 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://centresocialdorel.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « pole-jeunes-ja@aslc-cso.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-14T09:00:00+02:00 – 2023-08-14T22:00:00+02:00

2023-08-20T09:00:00+02:00 – 2023-08-20T22:00:00+02:00