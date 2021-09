Genève Urgence Disk Records Genève Azur / gva / jazz Urgence Disk Records Genève Catégorie d’évènement: Genève

AZUR est un quartet de jazz au compositions originales, en constante évolution, qui propose une expédition au coeur de leur recherche sonore. En 2019 les musiciennes et musiciens sortent leurs premier EP «SKETCHES». Aujourd’hui mené par Maroussia Maurice et Esther Vaucher, le quartet sort leur nouvel album : “BRUME” , en adoptant une esthétique électroacoustique propre à leur histoire. Video [https://www.youtube.com/watch?v=uIRnpmrilnQ](https://www.youtube.com/watch?v=uIRnpmrilnQ) Instagram [https://www.instagram.com/azur_jazz/?hl=fr](https://www.instagram.com/azur_jazz/?hl=fr) Facebook [https://www.facebook.com/Azur4tet](https://www.facebook.com/Azur4tet)

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T08:00:00 2021-10-02T08:30:00

