Azulejos. Production, modèles, fonctions Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Azulejos. Production, modèles, fonctions Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité, 4 juin 2022, Fontainebleau. Azulejos. Production, modèles, fonctions

Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité, le samedi 4 juin à 14:00

À la croisée des arts, l’azulejo représente l’une des expressions les plus emblématiques du Portugal mais symbolise également un véritable dialogue entre les pratiques. De la gravure européenne, au mobilier indo-perse en passant par la majolique italienne ou encore la porcelaine de Chine, les décors d’azulejos réunissent sous de nouvelles modalités des répertoires ornementaux ou figuratifs variés. Au fil des siècles, les artistes ont affiné leur technique et leur connaissance en matière de dessin, de peinture et d’architecture, un savoir-faire pluriel faisant toute la singularité de l’azulejo.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

_ Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Adresse Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Ville Fontainebleau lieuville Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Azulejos. Production, modèles, fonctions Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité 2022-06-04 was last modified: by Azulejos. Production, modèles, fonctions Château de Fontainebleau – Chapelle de la Trinité Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité 4 juin 2022 Château de Fontainebleau - Chapelle de la Trinité Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne