Azu Coco Velten, 2 avril 2022, Marseille.

Azu

Coco Velten, le samedi 2 avril à 19:30

Entendez-vous l’écho? Il résonne dans nos cœurs, fait vibrer nos corps. L’écho se vit avec les ondes soniques d’AZU! Après plusieurs semaines en résidence à Coco Velten, dans le cabanon du toit terrasse, le groupe Azu propose un concert pour leur sortie de résidence Derrière Azu, il y a deux filles – Yaëlle et Lise. Dans les tableaux musicaux qu’elles composent, leurs deux voix se mélangent et se répondent, portées par une basse, des claviers, des batteries électro et des percussions acoustiques. Elles s’essaient à plusieurs univers – tantôt brut et envoûtant avec des vocalises, des percus et des nappes de basse, tantôt plus dansant avec des sonorités électro et rythmées. Et, rituel oblige, avant de monter sur scène, Yaëlle et Lise expérimentent, boivent beaucoup de café, et laissent la magie opérer… ——————————————— → Entrée libre et gratuite → Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci ! Coco Velten c’est : → Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous → 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux → Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

Entrée libre

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T19:30:00 2022-04-02T22:00:00