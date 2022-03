Azotifé CoutuR’ Recup’R Saint-Paul Catégorie d’évènement: Saint-Paul

Recup’r organise un atelier d’initiation à la couture les mercredis après-midi de 14h à 16h. Ghislaine vous apprendra à utiliser une machine à coudre et vous accompagnera dans la réparation de vos vétements abimés. Vous pourrez aussi vous lancer dans la création de petites pièces zéro déchets (tote-bag, sacs à vracs, chouchou …etc) Pour vous inscrire, envoyez-nous un mail à [recupr@ekopratik.fr](mailto:recupr@ekopratik.fr) (réservé aux adhérent.e.s d’Ekopratik) Adhésion possible sur place ou sur Hello Asso : [https://www.helloasso.com/associations/ekopratik](https://www.helloasso.com/associations/ekopratik) A Recup’R Tiers-Lieux 12 Avenue du Grand Piton 97460 Saint-Paul ZI-Cambaie

Venez vous initier à la couture avec Gigi !

